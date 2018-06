Falsi 'dop': in provincia di Napoli sequestrati 100 chili di mozzarella

I carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare di Parma, Roma e Salerno, al fine di verificare e garantire la trasparenza e la sicurezza sulla

provenienza dei prodotti alimentari, hanno eseguito verifiche in molteplici aziende di filiera, sequestrando 11 tonnellate fra alcool, vino, caffè, pasta, grano biologico e alimenti caseari fraudolentemente dichiarati come produzioni dop. Nelle province di Napoli e Salerno sono state sequestrate 100 kg di mozzarella e caciocavallo dop, 50 kg di prodotti congelati vari, 200kg di patate e oltre 1.200kg di caffè

verde, tutti carenti degli elementi utili per l'individuazione della provenienza. Denunciata una persona per commercio di sostanze alimentari nocive e sequestrati 2mila litri di alcool non idoneo al consumo umano.



In provincia di Napoli, i carabinieri di Salerno con il concorso investigativo dei colleghi di Parma, unitamente al personale del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop, hanno inoltre sequestrato 369 kg di cagliata di latte vaccino per mancanza di elementi utili

attestanti la provenienza della materia prima.