Movida violenta, i cittadini: "Droga e alcol vendute ai minori". Il sindaco: "Più sanzioni"

Spaccio di droga, vendita di alcolici ai minori, occupazione abusiva di suolo pubblico, schiamazzi, parcheggiatori abusivi. E' lungo l'elenco di denunce che i comitati di cittadini hanno recapitato alle autorità napoletane. La movida partenopea appare sempre più smodata e violenta. Lo dimostrano anche i due accoltellati nella notte tra il 21 e il 22 ottobre scorso.

Oggi, durante la riunione del Comitato di ordine e sicurezza che si stava svolgendo in Prefettura, gli esponenti del "Comitato quiete pubblica" ha manifestato chiedendo un intervento immediato dell'Amministrazione e delle forze di polizia. Al termine dell'incontro, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, parlando alla web tv del Comune, ha annunciato che entro il 7 novembre sarà emanata un'ordinanza che prevede sanzioni più severe per chi commette azioni illegali, come la vendita di alcolici ai minori.

Allo stesso tempo, il primo cittadino ha precisato che "...non si tratta di una svolta autoritaria, la sfida è far coesistere le esigenze dei residenti con la voglia di divertirsi di giovani e meno giovani".