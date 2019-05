Movida fuori controllo: "In un mese 42 aggressioni e 130 atti di teppismo"

Quarantadue aggressioni, 130 atti di teppismo, il tutto nell'ultimo mese. È quanto avvenuto tra Coroglio, la zona dei baretti a Chiaia, via Aniello Falcone e il centro storico, ovvero il cuore della movida cittadina. A riportare i dati sono il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ed il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini.

Degli episodi riportati, 12 sono stati compiuti con "modalità violente estreme che hanno portato a sette ricoveri in ospedale". E poi "diversi cassonetti incendiati, bengala e fuochi artificiali illegali sparati in piena notte senza la minima attenzione per l'incolumità di avventori e passanti". Insomma, chiosano Borrelli e Gaudini, "non è movida, è guerriglia urbana".

"Quello delle risse e degli accoltellamenti, quando non vere e proprie sparatorie come accadde un anno fa a Coroglio dove un giovane perse la vita per uno sguardo di troppo - sottolineano ancora i due - è un problema che di fatto non è mai stato affrontato con determinazione dalle forze dell'ordine. Nei mesi scorsi il fenomeno della microcriminalità fra Napoli e provincia è stato oggetto di discussioni e inchieste con la politica nazionale a parlarne nei programmi televisivi. Ma da allora nulla è stato messo concretamente in atto per risolvere una criticità che rischia di degenerare sempre di più. Serve maggiore controllo del territorio anche attraverso perquisizioni e videosorveglianza".

"Troppi giovani girano armati, troppo facile è diventato per loro reperire una pistola o un semplice coltello - hanno continuato Borrelli e Gaudini - Le zone della movida diventano ogni weekend più pericolose e i giovani onesti e perbene rischiano di essere pestati e gravemente feriti solo per aver, magari, incrociato per sbaglio lo sguardo di questi criminali. Non c'è traccia delle nuove unità delle forze dell'ordine annunciate dal ministro Salvini, eppure ce ne sarebbe davvero bisogno. Servono più controlli per le strade della città, serve monitorare assiduamente i luoghi maggiormente frequentati dagli adolescenti per prevenire veri e propri scatti di follia che possono finire male".

"E per chi gira armato o partecipa a risse e aggressioni, pene severissime. Bisogna far capire a questi delinquenti - concludono - che lo Stato gli sta con il fiato sul collo e che il tempo delle stese e della criminalità a Napoli è finito"