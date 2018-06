Centro storico, giro di vite sulla movida: sanzioni ai locali

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Decumani, nell’ambito dei controlli annessi alla movida locale, hanno effettuato verifiche in diversi esercizi commerciali. In un locale sono state identificate 15 persone ed il titolare di un locale è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazione dell’art 681 cp per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, ed è stato elevato un verbale di illecito amministrativo ex art 68 Tulps 8 (spettacoli e trattenimenti in assenza di richiesta), nonché per violazioni inerenti il nulla osta per impatto acustico.

In un altro locale i poliziotti hanno identificato 10 persone e deferito all’autorità giudiziaria il titolare assente e il dj per disturbo della quiete pubblica, sequestrando la strumentazione musicale.