Movida, arriva la Polizia Municipale e mette le cose in chiaro: sanzioni e sequestri

Gli Agenti della Polizia Municipale di Chiaia sono stati impegnati nella zona dei baretti con particolare riferimento all'area pedonale di Via Ferrigni dove hanno sottoposto a verifica 8 locali, riscontrando in due casi l'occupazione abusiva di suolo pubblico, con un locale che occupava circa 4,5 mq. e un altro che eccedeva nell'occupazione per circa 23 mq, il tutto per un importo totale di sanzioni di ​euro​ 18.900. Nell'area pedonale di Via Ferrigni hanno provveduto, inoltre, ad elevare verbali di sosta a carico di auto e motoveicoli, a prelevare un ​auto in divieto con carro attrezzi che ostruiva il passaggio, nonché a sequestrare uno scooter privo di assicurazione che a velocità e contro il senso di marcia percorreva tra la folla via Alabardieri. Per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, sono stati effettuati controlli durante gli orari serali e notturni nelle zone interessate dalla movida, da operatori della Polizia Municipale di Chiaia congiuntamente agli Agenti Motociclisti ed in collaborazione con il personale ANM. Le zone controllate sono state la Riviera di Chiaia, piazza Vittoria, Viale Gramsci, via Chiatamone,piazza Sannazaro, Mergellina e via Carducci, via San Pasquale, via Imbriani, via Torelli e dintorni. ​Sono stati elevati 520 verbali per la sosta e verbalizzati 9 parcheggiatori abusivi con il sequestro in alcuni casi dei proventi illeciti.​ In viale Gramsci è stato verbalizzato un parcheggiatore abusivo con sequestro di 150,00​ euro​ e per guida con patente revocata e mancata copertura assicurativa del motoveicolo guidato con sequestro dello stesso​. Durante i controlli gli agenti ​riscontravano che il soggetto era segnalato da altra Amministrazione per la notifica di un atto dell'autorità giudiziaria, provvedendo ad effettuare l'adempimento.

Nella zona di Fuorigrotta gli Agenti unitamente ad ausiliari del traffico ANM hanno effettuato controlli nelle zone del MED e in Viale Kennedy sorprendendo 25 persone intente ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, elevando 75 verbali per irregolarità di sosta e controllando 20 veicoli di cui 2 verbalizzati per assenza di copertura assicurativa e 2 per l'uso del telefonino durante la guida. Nella zona controllata sono stati effettuati anche controlli amministrativi a pubblici esercizi elevando un verbale ad un esercizio di disco-pub per mancato rispetto della ​normativa sull' inquinamento acustico, con sanzione di ​ euro​ 2.000,00. In Piazzale Tecchio è stato verbalizzato un soggetto​ per l'occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolini e sedie, l'installazione di tende senza autorizzazione e la mancata esposizione dei prezzi. Gli Agenti della Municipale del Vomero sono stati impiegati in particolare in Via Aniello Falcone dove hanno elevato 67 verbali per violazione al CdS, in Via Cilea con ​ 43​ violazioni e nella zona di Piazza Vanvitelli, Via Bernini e Piazza Fanzago dove sono state verbalizzate 114 violazioni al CdS, tre verbali per l'attività di parcheggiatori abusivi e 5 occupazioni abusive di suolo pubblico.