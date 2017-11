Movida violenta: Chiaia blindata dalle forze dell'ordine

Carabinieri, polizia, esercito. Chiaia blindata di notte. Via al piano sicurezza approvato nell'ultimo Comitato tenutosi in Prefettura, dopo gli spari e la guerra tra bande che ha scosso la movida nel salotto buono della città.

Nel weekend scorso, colpi d'arma da fuoco sono stati sparati in via Carlo Poerio, causando quattro feriti. E' stato solo l'ultimo episodio che ha carattrizzato le notti napoletane, sempre più all'insegna della violenza, nel centro storico come a Chiaia.

Il piano entrerà in funzione tutti i weekend, dal venerdì alla domenica. Le ronde cominceranno alle 23 per interrompersi alle 4 del mattino, ma controlli verranno eseguiti anche nella prima serata per colpire i parcheggiatori abusivi.