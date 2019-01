'Baretto' di Chiaia chiuso per 7 giorni: il titolare avrebbe fatto ubriacare un minorenne

Dovrà restare chiuso per sette giorni un locale della zona dei baretti di Chiaia. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del TULPLS ad un 24enne napoletano, titolare del bar, per aver somministrato, a minori, bevande alcoliche, determinandone lo stato di ubriachezza.

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio dei locali della cosiddetta movida di Chiaia, sono state controllate persone e veicoli sospetti al fine di contrastare i fenomeni che generano allarme sociale.