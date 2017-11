Movida a Chiaia, nella scorsa notte controllate 250 persone

Arrivano i primi risultati della stretta delle forze dell'ordine su Chiaia per arginare il fenomeno della cosiddetta 'movida violenta'. La scorsa notte sul posto c'erano circa ciquanta agenti, tra Carabinieri, Esercito e Polizia Municipale: i controlli sono andati avanti per tutta la notte, nei vicoli di Chiaia. I varchi presidiati: Largo Ferrandina, via Fiorelli, piazza dei Martiri e via Filangieri.

Sono state controllate duecentocinquanta persone: 34 erano già note alle forze dell'ordine. Sessanta veicoli fermati, qualche multa per guida senza casco, polizza assicurativa o patente. 43 perquisizioni: otto assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati, sequestrate modiche quantità di hashish e marijuana. Il Nucleo radiomobile dei Carabinieri ha sanzionato dodici parcheggiatori abusivi.