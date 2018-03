Movida, il "salotto della città" sotto assedio: "Frastuono, odori nauseabondi, brutti ceffi"

"I residenti della zona dei baretti di Chiaia lamentano ancora una volta pesanti disagi a causa della cosiddetta movida selvaggia". Così il presidente della prima Municipalità Francesco de Giovanni. "Musica ad alto volume sino a tarda notte, odori nauseabondi e, dopo la mezzanotte, presenza di brutti ceffi e malintenzionati che si aggirano per le strade del quartiere", dichiara de Giovanni con l'assessore Fabio Chiosi. "Occorre tirare nuovamente le briglie ed innalzare il livello di attenzione nella zona anche da parte delle forze dell'ordine. È chiaro che quando fisiologicamente le forze in campo vengono ridotte i malintenzionati rialzano la testa. Ed è essenziale intervenire prima che la situazione precipiti nuovamente e si incancrenisca"

"Invieremo", concludono de Giovanni e Chiosi, "una serie di esposti alle forze dell’ordine ed alla polizia Locale, sia generici che molto dettagliati anche sulle violazioni al Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico. Ed interesseremo anche l'Asl per tutte le normative di riferimento che non sono rispettate. Nell'interesse della città, dei suoi cittadini e degli imprenditori sani noi seguiamo la stella polare della legalità, senza alcuna defezione".