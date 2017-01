Caos movida, i residenti di via Aniello Falcone: "Situazione insopportabile"

Viabilità impazzita, schiamazzi, servizi pubblici carenti, senso di insicurezza. È quanto denunciano i residenti di via Aniello Falcone, al Vomero. "Da quando nella zona sono spuntate costellazioni di bar e locali", spiegano, "per i residenti è un inferno, di sera e specialmente d'estate". Il problema principale sembrerebbe la viabilità: ambulanze e autobus spesso devono attendere lunghi minuti prima di procedere, e alcune linee su gomma ormai terminano le corse ancora prima di sera. "La appetibilità commerciale della zona e del suo panorama ha poi creato un certo malaffare: parcheggiatori abusivi, spacciatori". Dinamiche che, a quanto pare, a via Aniello Falcone sono relativamente nuove. "Prima questo era un paradiso, un posto tranquillo, quasi isolato", spiega uno dei residenti.