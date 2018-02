San Giovanni, ritrovati tre motorini rubati in un deposito nascosto

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di San Giovanni-Barra hanno rinvenuto, in via Cupa Cimitero, precisamente dietro a una parete di cemento forato di un garage abbandonato un deposito di motocicli rubati e altro materiale. In particolare sono stati trovati tre motocicli di grossa cilindrata, modello Honda. Gli scooter sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari che ne avevano fatto denuncia, dopo essere stati rintracciati.

Inoltre, nascosti in un foro nella parete, sono stati trovati uno sfollagente telescopico di colore nero, una pistola a salve tipo revolver con canna modificata, un'altra pistola a piombini. Proseguono le indagini per individuare i responsabili.