Via Nardones, motorini sul marciapiede: "Deve farsi male qualcuno prima che i vigili intervengano?"

“Se questo è un marciapiede...”. Sono le parole usate da un residente di via Nardones, nel mostrarci la sottile linea di basoli che dovrebbe assicurare il passaggio pedonale lungo la strada. La stretta arteria che collega piazza Trieste e Trento ai Quartieri Spagnoli, però, non pare essere propriamente a misura di pedone.

“All'imbocco della strada ci sono sempre, di giorno e di notte, motorini parcheggiati proprio dove dovrebbero transitare le persone”, ci spiega. È vero, almeno una ventina di metri di marciapiede fanno da parcheggio per mezzi a due ruote.

Proprio mentre parliamo una madre prova, superato il fiume di turisti che si riversa in piazza del Plebiscito, a risalire a fatica la dissestata strada spingendo un passeggino. Deve necessariamente camminare a centro strada, i marciapiedi sono occupati. Si crea un piccolo ingorgo di auto, qualcuno suona il clacson perché la madre faccia presto. Hanno fretta.

“È esattamente questa la situazione – prosegue il residente indicando quanto accaduto alla madre col bambino – a causa di questi motorini parcheggiati dove non dovrebbero, si creano situazioni assolutamente rischiose. Non vorrei cadere nel luogo comune, ma davvero dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia male prima di intervenire?”.

Gli chiediamo se ha mai segnalato ad agenti della municipale – ce n'è un numero abbastanza consistente in piazza del Plebiscito, almeno di giorno – il problema. “Ma certo. E non una volta sola. Un paio di volte mi hanno detto avrebbero preso subito provvedimenti, ma non ho visto una multa una. L'ultima volta, invece, addirittura mi hanno detto che quella strada era di un'altra Municipalità, quindi non avevano l'autorità per controllare”.

La beffa, poi, mentre ci allontaniamo. Tra i motorini parcheggiati irregolarmente, una sorpresa: un mezzo di Napoli Servizi, SpA del Comune di Napoli. Ironicamente, proprio quella da chiamare nel caso alla propria auto in divieto di sosta vengano messe le ganasce.