Motoraduno a piazza del Gesù, più di cento moto touring in esposizione

Per tutta la mattinata centinaia di moto modello touring (o gran turismo), perfettamente parcheggiate, hanno riempito piazza del Gesù Nuovo, in pieno centro storico.

Si tratta di moto imponenti e di grossa cilindrata, studiate per lunghi viaggi nel massimo confort. Le moto gran turismo dispongono di grandi bauli e dispositivi tecnologici come radio, interfono e navigatori satellitari. A testimonianza dei tanti chilometri percorse, molte moto esponevano adesivi ricordo dei tanti paesi visitati.

L'occasione ha suscitato l'interesse di turisti e passanti. In tanti hanno deciso di scattare foto cercando di individuare "la più bella". Altri ne hanno approfittato per parlare con i proprietari per informarsi su futuri acquisti.