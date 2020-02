Incidente mortale in via Foria, muore motociclista trentenne

Un incidente mortale è accaduto in via Foria questa notte, all'una circa. A perdere la vita - come riportato dal Mattino - un trentenne di Frattamaggiore che guidava uno scooter di grossa cilindrata, colpito da un'utilitaria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la sezione infortunistica della Polizia Municipale.

Il giovane è stato trasportato al Cardarelli dove è deceduto a seguito dei traumi riportati. Il conducente dell'auto, un 41enne napoletano, è rimasto illeso.

Indagini in corso da parte della Polizia Municipale, che verificherà anche le immagini di videosorveglianza della zona.