Fugge all'alt della Polizia, va a sbattere contro una volante e tenta la fuga a piedi: arrestato

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio nella serata di domenica, hanno intimato l’alt in piazza Di Vittorio a una persona a bordo di un motociclo, che procedeva a forte velocità.

Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia e si è dato alla fuga ma, dopo un inseguimento, è stato raggiunto in via Comunale Vecchia di Miano, dove il motociclo ha impattato contro la volante.

L’uomo ha tentato la fuga a piedi per poi essere bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 1 grammo, di 8 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 10 grammi e della somma di 665 euro.

Un 33enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché danneggiamento. L’uomo è stato, inoltre, sanzionato per guida senza patente perché mai conseguita e per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid-19.