Studentessa suicida: il gesto per non essersi laureata

La giovane studentessa suicidatasi oggi pomeriggio a monte Sant'Angelo si sarebbe tolta la vita per la vergogna di non essersi laureata. Secondo le prime indagini svolte dalla procura di Napoli, la 26enne non era in regola con gli esami e per questo motivo si è uccisa il giorno delle lauree.

Ai familiari aveva, infatti, detto di doversi laureare oggi e sia loro che i suoi amici erano arrivati dal Molise per l'evento. Colpita dal senso di colpa, la giovane di Sesto Campano si è tolta la vita proprio durante la seduta di laurea. A condurre le indagini, della polizia, per la procura di Napoli c'è il sostituto procuratore Roberta Simeone che ha ottenuto un primo triste riscontro.