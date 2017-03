Piazza Garibaldi, mostra le parti intime ai passanti: 25enne denunciato

Un cittadino nigeriano è stato bloccato dalla Polizia di Stato in Piazza Garibaldi perché responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico.

Il 25enne, ospite di una struttura di accoglienza in provincia di Napoli, è stato fermato in quanto notato, da una insegnante di una scolaresca in gita a Napoli, mentre incurante della presenza di ragazzi e donne mostrava i genitali per un bisogno fisiologico.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato di fuggire in direzione di Via Bologna, ma è stato raggiunto e bloccato. Gli agenti, dopo averlo identificato, l’hanno denunciato in stato di libertà.