Rom in Caserma Boscariello, Moschetti chiede un incontro al Ministro: "De Magistris ci ignora"

Per avere notizie sul futuro della caserma Boscariello di Miano, che tra qualche giorno dovrà accogliere la comunità rom sgomberata dal campo di via Cupa Perillo, e anche sul progetto della Cittadella dello sport, il presidente della VII municipalità Maurizio Moschetti ha chiesto ufficialmente un incontro al Governo. La richiesta si è resa necessaria, fa sapere Moschetti, per l'ostinazione da parte dell'amministrazione comunale nel non coinvolgere nelle decisioni anche la VII municipalità.

"Siamo costretti a rivolgerci direttamente al Governo centrale perché siamo stati completamente tagliati fuori dalle decisioni che riguardano il futuro della caserma Boscariello", spiega Moschetti. "Il Comune preferisce avere pochi interlocutori e continua a rivolgersi ad alcune associazioni territoriali ignorando completamente la Municipalità e tradendo il principio di sussidiarietà tra le istituzioni. Noi continuiamo ad essere contrari alla soluzione individuata dal Comune per i rom di Scampia. Miano ha bisogno di un concreto rilancio dal punto di vista urbanistico e sociale. La cittadella dello sport poteva e può ancora essere un volano di sviluppo per il nostro territorio, non possiamo permettere che questa opportunità ci venga negata".