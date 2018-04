Se ne è andato Zi' Tonino (Antonio Vespa), l'ultimo lustrascarpe di Napoli. L'uomo, che operava principalmente in via Toledo, all'altezza della Galleria Umberto, era conosciutissimo in città e aveva lucidato le scarpe anche di personaggi molto famosi del passato, come Totò e Vittorio De Sica.

Funerali il 10 aprile alle ore 15.45 nella chiesa di San Pietro in via Calabria.