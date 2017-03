Malore alla guida, muore autista dell'Eav

Tragedia a Ischia, dove il conducente di un bus dell'Eav ha perso la vita in seguito ad un malore avvertito mentre era, ieri sera, alla guida di un mezzo della compagnia. A riportare la notizia è Il Golfo.

Fortunatamente Vito Castagliuolo, 56 anni, ha avuto la prontezza di fermare l'autobus e chiamare deposito e 118. È stato stroncato da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Il dramma è avvenuto a Casamicciola, sulla Statale 270 in corrispondenza con l’incrocio per Perrone. Inutile ogni tentativo di soccorso, i sanitari si sono dovuti arrendere e constatarne il decesso. I colleghi e tutte le persone che lo conoscevano raccontano di lui come un uomo ed un lavoratore benvoluto da tutti.