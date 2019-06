Tragedia sul lavoro, operaio edile cade nel vuoto e muore

Un muratore 50enne di Casalnuovo, Virgilio Pettirossi, ha ieri perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Pomigliano d'Arco.

La tragedia è avvenuta nei pressi di viale Alfa Romeo, intorno alle 16.30. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe precipitato dal ponteggio sul quale si trovava, cadendo nel vuoto per diversi metri.

Inutile il suo trasporto in ospedale: è lì, a causa delle gravi condizioni dovute soprattutto al forte trauma cranico riportato, che ha perso la vita.

Le forze dell'ordine indagano per accertare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere teatro della tragedia. Non ancora nota la data dei funerali di Pettirossi: si attende il via libera per il rientro della salma a Casalnuovo.