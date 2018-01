Dramma sul lavoro: operaio 25enne muore schiacciato da un ascensore

Una terribile tragedia ha scosso la comunità di San Giuseppe Vesuviano. Stamane un operaio è rimasto schiacciato da un ascensore durante un'opera di manutenzione dell'impianto.

L'incidente è avvenuto in un condominio di via Gracchi. La vittima, come riportato dal Fatto Vesuviano, è il 25enne Vincenzo Stassi. Troppo gravi le lesioni riportate perché i sanitari, prontamente giunti sul posto, potessero fare qualcosa: il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale.

Prima dell'intervento di soccorso è stato necessario entrassero in azione i vigili del fuoco, per liberare il 25enne dal vano motore in cui era rimasto incastrato. Le forze dell’ordine indagano su quanto accaduto. Stassi era padre di un bambino piccolo.