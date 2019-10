Ischia piange Vincenzo Ilarità, allenatore di calcio a 5

È venuto a mancare stamane Vincenzo Ilarità, allenatore di calcio a 5 ischitano. Stava lottando da tempo contro un terribile male. Nella scorsa stagione, prima di dover affrontare la malattia, allenava la Virtus Libera Under 21.

"A volte la vita sa essere crudele. Quella di mister Vincenzo Ilarità si è, crudelmente, conclusa questa mattina", è stato il messaggio della sua precedente società. "Una notizia orrenda – prosegue il club – una di quelle che nessuno avrebbe mai voluto dare. Da oggi ogni volta che entreremo in campo guarderemo con gli occhi lucidi quella panchina che è stata tua, per troppo poco tempo. Ora dovremmo ricordare a tutti che sei stato il nostro mister dell’under 21 nella passata stagione, fino a quando ti è stato possibile". Tanti i ricordi da condividere, prosegue la Virtus Libera, "ma preferiamo ribadire il tuo sorriso, anche nei momenti difficili; il tuo entusiasmo, la tua voglia di lavorare e non mollare mai, il tuo essere sempre con noi mentre in realtà combattevi una partita molto più importante e dura della nostra in un campo ben diverso dal calcio a 5. Già, il calcio".

"Oggi la giornata è iniziata con un'aria molto ma molto triste... - è invece il post degli organizzatori del Torneo dell'Amicizia - Siamo tutti rimasti colpiti per il viaggio improvviso che ha fatto nelle prime ore di questa mattina Mister Vincenzo Ilarità che purtroppo da tempo combatteva contro un brutto avversario, da come viene descritto da tutti i suoi ragazzi, dai suoi collaboratori e da chi gli è sempre stato vicino veniva descritto come una persona voluta bene da tutti, sempre disponibile e molto preparata.

"Fratello mio caro, Vincenzo Ilarità, te ne sei andato così, senza neanche farti abbracciare per l’ultima volta – scrive invece un suo amico – senza neanche scherzare e divertici come abbiamo sempre fatto in questi splendidi anni che ho avuto la fortuna di conoscerti. Persone come te difficilmente s’incontrano nella vita è quindi difficilmente si dimenticano. Eri l’angelo amico in terra che tutti ne avevano di bisogno. Adesso sei volato in cielo, mi mancherai veramente tanto. Ti vorrò sempre un mondo di bene fratellone mio".