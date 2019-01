Quartieri Spagnoli in lutto, si è spento Enzuccio 'o boxeur

Vincenzo Guerra non c'è più. Noto come Enzuccio 'o boxeur per i suoi trascorsi nel mondo della boxe, era molto conosciuto nella zona dei Quartieri Spagnoli.

Della morte del guerriero di via Nardones ha dato notizia la pagina Facebook "Quartieri Spagnoli", con un post che ha ricevuto decine e decine di messaggi di cordoglio.

Descritto come una persona in gamba e perbene, è stato un esempio positivo ed indimenticato per i giovani del quartiere.