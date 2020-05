Lutto a Ischia, morto l'oncologo Vincenzo Di Meglio

Si è spento, stroncato da un infarto, Vincenzo Di Meglio, stimatissimo chirurgo oncologo di Barano. Il professionista ritenuto un luminare nel settore della senologia e dell’endocrinochirurgia, dopo una iniziale formazione professionale e specializzazione in Napoli, ha perfezionato le proprie conoscenze e tecniche in Lombardia e all'estero.

Ha lavorato soprattutto tra Napoli e Ischia, impegnato soprattutto nella diagnostica precoce dei tumori della mammella e della tiroide.

E' stato anche consigliere comunale a Barano. Funerali svolti nel cimitero di Piedimonte a Barano.

Messaggi di cordoglio

"Vincenzo Di Meglio, Uomo generoso, è caduto sul campo. Dopo una giornata in sala operatoria, il suo cuore è stato stroncato; nulla ha potuto la arte medica; per salvare innumerevoli vite umane ha trascurato sé stesso; ha mantenuto fede al giuramento di Ippocrate, noncurante del guadagno. Cattolico e liberale, ha avuto sempre una forte passione civile. Consigliere Comunale di Barano d’Ischia per un ciclo amministrativo, ha sempre portato nella civica Amministrazione un contributo di equilibrio a servizio del Paese. Forte degli insegnamenti della madre, orgogliosa di questo figlio studioso, umano, amante della storia, che soleva dirgli “saerva virtutem, virtus te saervabit” , non ha mai abdicato ai suoi convincimenti e ai valori della professione medica, esercitata per 40 anni, con dignità e scrupolo. Il vuoto che lascia nella famiglia, forte di un legame indissolubile, è incolmabile", è il messaggio di cordoglio dell'avvocato Giuseppe Di Meglio.