Volato giù dal Vallone dei Mulini: addio al 38enne Vincenzo De Lucia

Non è ancora chiaro come sia potuto cadere giù dal Vallone dei Mulini ma il volo gli è stato fatale. Ha perso così la vita il 38enne Vincenzo De Lucia, morto la scorsa notte dopo essere caduto nella scarpata nei pressi di piazza Tasso a Sorrento. Il giovane di Piano di Sorrento è morto a seguito del volo. Non è chiara la dinamica di quello che potrebbe essere stato sia un incidente che un gesto volontario su cui indaga la procura di Torre Annunziata.

Le indagini

Tutte le ipotesi investigative verranno percorse partendo dall'allarme lanciato dall'ex fidanzata del 38enne. Sul posto sono arrivati sia i carabinieri che i vigili del fuoco, il cui intervento è stato necessario per recuperare la salma nel dirupo. Utilizzato un carro gru e un verricello. Inutili i soccorsi, il 38enne era già morto quando sono arrivati. Fatale il volo di circa 50 metri.