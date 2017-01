Morto ex ras dei casalesi, Vincenzo Alfiero

È stato negli anni 80' e 90' uno dei ras del clan dei casalesi comandando la zona di Mondragone in provincia di Caserta. È morto ieri pomeriggio Vincenzo Alfiero, detto o' capritto, considerato in passato dall'Antimafia uno degli uomini di spicco del clan dei casalesi ed in particolare dell'ala che faceva capo al boss Francesco Schiavone, detto “Sandokan”. Alfiero è morto all'età di 84 anni nella sua abitazione di Casal di Principe.

È stato condannato nel 2005 per associazione mafiosa nel corso del processo Spartacus 1. Secondo l'accusa, era il luogotenente del clan a Mondragone facendo parte di quel gruppo che diede nuova linfa alla cosca dopo la morte di Antonio Bardellino. A comandare la cosca in quel periodo furono Francesco Bidognetti, Francesco Schiavone e Mario Iovine. Il figlio di Alfiero, Nicola, ha fatto parte del gruppo di fuoco del killer Giuseppe Setola ed è stato condannato nel 2008.