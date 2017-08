Il medico napoletano Vincenzo Abate è scomparso stamattina all’età di 86 anni. Ginecologo, per primo riuscì a far nascere una bimba concepita in provetta.

La piccola nacque l'11 gennaio 1983 alla clinica Villalba di Agnano. È passata alla storia come la prima bambina nata con fecondazione artificiale extracorporea.