Tragedia a Porta Nolana, trovato un cadavere in strada

Il corpo senza vita di un 47enne è stato trovato in via Caracciolo di Bella, a pochi passi da Porta Nolana. L'uomo, originario di Torre del Greco, potrebbe essere morto per una overdose.

A scoprire il corpo alcuni passanti che hanno chiesto l'intervento della polizia municipale sul posto.

Dall'autopsia si potranno chiarire le cause certe del decesso avvenuto ieri.