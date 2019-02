Tragedia sul Vesuvio, muore dopo un infarto un cinquantenne in mountain bike

Un cinquantenne è morto in seguito a un malore, mentre era nel Parco Nazionale del Vesuvio - nel comune di Terzigno. L'uomo - di Cercola - era in mountain bike tra i sentieri ed è stato colpito da infarto. Inutile, purtroppo, l'intervento del personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte. Sul posto anche i carabinieri di Terzigno. La salma è già stata restituita ai familiari.