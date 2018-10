Tragedia sul Vesuvio: uomo muore nei pressi del cratere

Tragedia ad ora di pranzo sul Vesuvio. Un ex operaio ora in pensione sulla sessantina, originario della provincia di Caserta, è morto. L'uomo, sul posto insieme ad una ditta che stava effettuando alcuni interventi di ripristino del sentiero del cratere, chiuso al pubblico dopo i danni del nubifragio del 6 ottobre scorso, si era allontanato durante la pausa pranzo.

Il pensionato - come riferisce Il Mattino - è stato ritrovato accasciato a terra a quota 1000 dalle guide che presidiano il Gran Cono, che gli hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto sono giunti anche il 118 ed i Carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.

Secondo i primi rilievi si sarebbe trattato di un infarto. I Carabinieri della tenenza di Ercolano indagano sulla dinamica.