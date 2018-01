Tragedia in casa: 20enne trovato morto dalla madre nella vasca da bagno

Il corpo senza vita di un 20enne è stato trovato senza vita dalla madre nella vasca da bagno del loro appartamento, situato nel cuore dei Quartieri Spagnoli, in via Speranzella.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimare il 20enne e il successivo trasporto all'ospedale Pellegrini, per il giovane era ormai troppo tardi.Indagini in corso per accertare le cause della morte. Sull’episodio indaga la polizia. Disposta l'autopsia, che sarà effettuata al Policlinico della Federico II.