E' morto Valerio Taglione, coordinatore del Comitato Don Peppe Diana

Si è spento Valerio Taglione, coordinatore del Comitato Don Peppe Diana, che ne ha dato l'annuncio sui suoi canali ufficiali: "Cari Amici, il nostro Valerio Taglione ha cominciato un nuovo e più lungo viaggio. Ci ha lasciato stamattina. È stato una guida sensibile e integerrima per tutti. Non ha mai lesinato in fatiche e sempre pronto al sorriso. Ogni battaglia per il bene e per gli ultimi era anche la sua. Ha amato la Vita fino all'ultimo momento. Ci lascia grandi insegnamenti ed è stato un privilegio per noi tutti camminargli accanto. Ciao Valerio".

A stroncare la vita al 51enne, molto attivo su tematiche ambientali e sociali, una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo. Tanti i messaggi di cordoglio per salutare Taglione sui social.