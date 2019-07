Dramma per una famiglia napoletana in vacanza: 42enne muore mentre fa il bagno

Un uomo di 42 anni, di Qualiano, ha perso la vita mentre era in vacanza a Scalea. La tragedia è avvenuta ieri intorno alle 16, mentre faceva il bagno in uno stabilimento balneare del posto.

Persi i sensi in acqua, è stato rapidamente soccorso, con l'intera spiaggia che si era mobilitata. Riportato a riva, sono arrivati i soccorsi del 118: per lui non c'era più nulla da fare.

Il 42enne, piastrellista di professione, era in vacanza in un campeggio del posto con la famiglia. Ancora ignote le cause del decesso, ma si ipotizza una congestione o un improvviso arresto cardiaco.