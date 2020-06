Dramma in spiaggia, muore turista sotto gli occhi dei bagnanti

Sembrava una giornata come un'altra nella spiaggia di Chiaia a Forio. La paura del Covid sembrava svanita. La spiaggia era affollata. Nulla lasciava presagire quello che poi sarebbe successo. Un 74enne turista napoletano, D.A., ha perso la vita mentre stava facendo il bagno in acqua, stroncato da un malore improvviso (un infarto) che non gli ha lasciato scampo.

I bagnanti accortisi del malore hanno subito dato l'allarme, ma i sanitari del 118 intervenuti in spiaggia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso de 74enne.