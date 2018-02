Dramma sulla linea ferroviaria Formia-Napoli per un uomo che ha perso la vita, dopo essere stato travolto da un treno in corsa all'altezza della stazione di Sant’Arpino-Sant’Antimo. In tilt il traffico ferroviario per diverse ore. Indagini in corsa sull'accaduto, non si esclude la pista suicidio.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.