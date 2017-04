Tragedia a Torre Annunziata: anziano travolto da un treno muore sul colpo

Tragico incidente a Torre Annunziata dove un 70enne questa mattina, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un treno, in quel momento in transito lungo la tratta Torre Annunziata-Pompei.

L'uomo, centrato in pieno dal treno e morto sul colpo, secondo una prima parziale ricostruzione degli investigatori - riferisce Il Mattino - pare stesse attraversando i binari.

Dalle 12.25 la circolazione ferroviaria fra Santa Maria La Bruna e Torre Annunziata Centrale (linea Napoli-Salerno) è stata sospesa. Sul posto l’Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito.