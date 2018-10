Viene schiacciato dal suo camion, muore 60enne

Renato Finelli, 60 anni, ha perso la vita a Poggiomarino, schiacciato dal proprio camion. L’uomo, originario di Forino, in provincia di Avellino, lavorava per una ditta di Sant’Antonio Abate.

La tragedia è avvenuta in un autolavaggio di via Ceraso a Poggiomarino. L'uomo, prima che il mezzo venisse lavato, si è abbassato sotto la motrice del motore, probabilmente per controllare un guasto ed è rimasto tragicamente travolto dal mezzo pesante.

A nulla è servito l'intervento del 118, per l'uomo era ormai troppo tardi. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito.

Salma portata all’obitorio di Castellammare di Stabia per l'esame autoptico.