Malore mentre passeggia sulla spiaggia: morto in Puglia 83enne di Torre del Greco

Un 83enne di Torre del Greco, L.S., ha perso la vita in seguito ad un malore mentre era sul litorale di Rivabella a Gallipoli, in Puglia. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri.

L'uomo passeggiava sul bagnasciuga, quando si è accasciato a terra. Il bagnino di un lido vicino si è accorto, insieme ad altri bagnanti, di quanto stesse accadendo e si è adoperato per intervenire e prestare soccorso.

Dopo pochi secondi è arrivato anche un medico che si trovava in spiaggia. Manovre di rianimazione, uso di un defibrillatore in dotazione alla struttura balneare, è stato fatto di tutto per salvare l'83enne ma senza alcun risultato.

All'arrivo dei sanitari del 118 questi non hanno potuto che accertarne il decesso. La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria di un ospedale vicino, poi restituita alla famiglia.