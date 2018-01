Addio Tommaso: si spegne l'icona di stile e classe della città

Si è spento all'età di 90 anni. Tommaso Palumbo, particolarmente noto a Giugliano per la sua eleganza ed il suo caratteristico stile, non c'è più.

Anche per chi non lo conosceva di persona – non in tantissimi – era un volto estremamente familiare. Un uomo d'altri tempi, che per le strade della città era una vera e propria icona di signorilità e classe.

L'ultimo saluto a Palumbo si terrà nel pomeriggio di oggi alle 15, presso la Chiesa Cristiana Evangelica di Casacelle.