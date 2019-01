Lutto nel cuore di Napoli, muore noto commerciante di giocattoli

Chiuso per lutto il negozio per giocattoli Gerardi&Fortura di via Cervantes. E' infatti deceduto Vito Gerardi, 83enne titolare dell'esercizio commerciale.

A comunicare la notizia con un bigliettino affisso sulla saracinesca del negozio i familiari: "Commossi e costernati comunichiamo alla clientela la scomparsa del sig. Vito Gerardi, il titolare dell'azienda. Il negozio sarà chiuso dalle 13.00 per i funerali".