Lutto a Giugliano, muore noto commerciante

Lutto a Giugliano per la morte di Vincenzo Fulgido, titolare del negozio “Fulgido Tappezzieri”, situato in via Aviere Mario Pirozzi.

"Oh dio non ci posso credere . Sono più che addolorata. Ricordo gli anni che ho trascorso li al negozio eri una persona solare, simpatica eri sempre disposto ad aiutare gli altri avevi un cuore grande... Ciao Enzo". E' solo uno dei tanti messaggi pubblicati sull'account Facebook di Vincenzo Fulgido, molto stimato a Giugliano per la sua disponibilità.

Messaggi di cordoglio anche nel mondo dello sport: "Il Giugliano oggi è in lutto. Ci stringiamo attorno alla figura di Vincenzo Fulgido, uomo di sport che ha sempre difeso i colori gialloblù. Tifoso esemplare, tigrotto nel cuore", è il post del Fc Giugliano 1928.