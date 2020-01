Giù dal quarto piano, 50enne muore sul colpo: ipotesi suicidio

Tragedia a Casoria. Nella frazione di Arpino, un uomo di circa 50 anni è morto nel pomeriggio di oggi precipitando dal quarto piano di un fabbricato.

La vittima è caduta dalla propria abitazione. Per lui non c'è stato scampo ed è morto sul colpo: i sanitari non hanno potuto che costatarne il decesso.

Sul posto si sono diretti i carabinieri di Casoria, cui ora sono state affidate le indagini.

Stando alle prime risultanze investigative, tutto al momento lascerebbe pensare a un suicidio.