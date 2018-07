Tentò di impiccarsi, 37enne muore in ospedale: donati gli organi dai familiari

"Purtroppo ci giunge notizia dall’ospedale San Paolo che il giovane 37enne che il 4 Luglio ha tentato di togliersi la vita impiccandosi e che è stato rianimato dal 118 del San Paolo e dall’equipe di rianimazione del nosocomio flegreo, ieri è andato in morte cerebrale.I parenti hanno deciso di salvare altre vite umane donando gli organi. Ieri in tarda serata è avvenuto l’espianto a cura dell’equipe chirurgica dell’ospedale. Gesto di grande generosità. Una preghiera per il giovane ed un’abbraccio alla famiglia".

Sono le parole dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.