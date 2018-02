È morto lo storico Antonio Portolano, esperto di storia del cristianesimo primitivo all'età di 86 anni. Lo studioso, nato a Napoli, nel 1932, è morto ieri a Milano. Ha lavorato come docente all'Università di Napoli e di Roma. È stato autore di diverse pubblicazioni storiche firmando decine di volumi su cristianità antica e autori classici.

Oltre che docente, Portolano è stato dirigente superiore dei servizi ispettivi del Ministero dell'Istruzione e presidente nazionale dell'Istituto di ricerca per la didattica testuale. Da giovane è stato anche attore ed ha frequentato l'accademia d'arte drammatica del teatro Bellini di Napoli. Domani, 2 febbraio, alle 17, si svolgeranno i funerali nella chiesa di Santa Maria Antesaecula in via Domenico Fontana 113.