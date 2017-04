Scomparso da giorni, macabra scoperta nel suo appartamento: era morto

Macabra scoperta a Macerata Campania in provincia di Caserta. Il corpo di un uomo, il pregiudicato originario di Napoli Stefano Bovino, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Santo Stefano. A darne notizia, Edizioni Caserta.

L'uomo, di 62 anni, non dava notizie di sé da giorni, ed è stato trovato dai carabinieri dopo una segnalazione dei vicini. In corso le indagini per stabilire la causa del decesso.