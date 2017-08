Morì alla Stazione Centrale per un malore: sotto accusa medico e infermieri

Un medico della Croce Rossa e quattro infermieri dipendenti del Cardarelli nel mirino per la morte del 42enne avvenuta il 3 agosto alla Stazione Centrale di Napoli. L'uomo, affetto da talassemia, si sentì male mentre aspettava un amico alla stazione. Iniziò a vomitare sangue, poi cadde a terra.

È giunto al termine nelle scorse ore il lavoro della commissione interna voluta dal governatore Vincenzo De Luca. Dall’indagine è emerso che due ambulanze – una a Scampia e un’altra alla postazione Crispi – erano disponibili e avrebbero potuto aiutare in tempo l’uomo soccorso invece venti minuti dopo la chiamata.

La prima ambulanza "è rimasta libera dalle ore 20.39 alle 23.57 mentre la seconda dalle 19,47 alle 21.36". Eppure i quattro operatori in servizio e il medico coordinatore hanno affermato che "nella fascia oraria dalle 21.02 alle 21.21 non era possibile inviare ambulanze perché le tredici postazioni attive erano impegnate in altri interventi".

Nella relazione del direttore della centrale operativa del 118, Giuseppe Galano, si legge che è stato "avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei 4 operatori presenti alla centrale operativa del 118 durante l'accaduto, ma di aver anche intimato al presidente della Croce Rossa di sospendere temporaneamente il medico di turno".