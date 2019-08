Tragedia in spiaggia: muore 30enne davanti agli occhi dei bagnanti

Dramma in spiaggia a Vico Equense. Un trentenne è stato colto da un malore fulminante, mentre si trovava in acqua, che non gli ha lasciato scampo.

Alcuni bagnanti, accortisi di quanto stava accadendo, hanno prestato i primi soccorsi al 30enne, in attesa del 118, poi giunto sul posto. Il personale sanitario, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Nello stabilimento balneare sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la vicenda.