Tragedia in spiaggia, 47enne muore in mare: sgomento tra i bagnanti

Ha accusato un malore mentre era in acqua nell’ex Lido Rex di Portici, intorno alle ore 13.30. Per un 47enne non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi della Capitaneria di Porto, della polizia municipale e del 118.

L'uomo era in spiaggia con moglie e figli.

A causare il decesso probabilmente un malore che non ha lasciato scampo al 47enne.

Sgomento tra i bagnanti che hanno visto il corpo senza vita dell'uom avvicinarsi alla riva, dopo essere stato colpito da un possibile infarto.