Tragedia in spiaggia, ex carabiniere perde la vita

Un ex carabiniere è stato stroncato da un malore mentre si trovava in spiaggia a Mondragone. La tragedia si è consumata alle 17,30 quando l'uomo, originario del napoletano, stava trascorrendo la giornata al mare in un lido con i propri familiari.

Improvvisamente si è sentito male ed è stato stroncato da un probabile infarto. A nulla sono valsi i soccorsi, per il 56enne era ormai troppo tardi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mondragone e la capitaneria di porto. Disposta la restituzione della salma ai familiari. La vittima è un ex carabiniere che fino ad un anno e mezzo fa aveva prestato servizio presso il comando provinciale di Napoli.

